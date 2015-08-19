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  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
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  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione
  • Audio ad alta risoluzione

Fuori produzione

Cuffie auricolari con microfono

TX1BK/00

3.7
| (9) Recensioni
Audio ad alta risoluzione
Le cuffie Philips TX1 producono un suono ad alta risoluzione con una gamma estesa dei bassi grazie ai driver di alta qualità e ai canali acustici ovali. I comodi cuscinetti di diverse misure garantiscono un'esperienza coinvolgente, mentre il cavo piatto evita che si creino nodi
Vedi tutti i vantaggi

Driver di alta qualità con canali acustici ovali

Audio ad alta risoluzione

  • Black

Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato ti consente di passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.

Scegli fra 3 tipi di cuscinetti per una vestibilità perfetta

Scegli fra 3 tipi di cuscinetti per una vestibilità perfetta

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.

Il canale acustico ovale ergonomico si adatta in maniera sicura e confortevole

La forma ovale del canale acustico è stata progettata a seguito di ricerche estensive sull'orecchio umano. Pensata per adattarsi comodamente a qualsiasi orecchio, con la sua ergonomicità assicura una vestibilità ottimale e un comfort totale rendendo piacevole l'ascolto della musica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

9

Recensioni

3
2

19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

20/05/2016

Sverige

Sverige

Compratore verificato

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee