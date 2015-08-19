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Fuori produzione
TX1BK/00
Black
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, in modo facile, per consentirti di essere sempre in contatto con ciò che più conta per te.
I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.
La forma ovale del canale acustico è stata progettata a seguito di ricerche estensive sull'orecchio umano. Pensata per adattarsi comodamente a qualsiasi orecchio, con la sua ergonomicità assicura una vestibilità ottimale e un comfort totale rendendo piacevole l'ascolto della musica.
3.7
su 5
9
Recensioni
Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Tek16
20/05/2016
Sverige
Compratore verificato
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon