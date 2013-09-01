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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TT2021/31
per tutte le parti del corpo
3 pettini con impostazioni della lunghezza fisse: 3, 5 e 7 mm per rifinire in maniera sicura e semplice tutte le parti del corpo
La base di ricarica consente di riporre l'apparecchio in maniera semplice e consente di ricaricarlo completamente
3.2
su 5
102
Recensioni
clarinetto41
01/09/2013
Italia
Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti
Philips Bodygroom Bodygroom TT2021/30 ha una impugnatura che rende perfetta la depilazione insieme alla testina e pettini.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom
marathonman
02/10/2011
United Kingdom
This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..
First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
cageli
01/12/2016
France
Compratore verificato
Idéal
Très bonne tondeuse. Mon ancienne tondeuse (TT2021) ne rivalise pas avec celle-ci. La qualité de tonte est impressionnante même sur des zones peu faciles à atteindre et sensibles. J'ai fait le maillot, avec prudence au début, mais sans aucun souci. Incroyable. La prise en main est facile et agréable. L'autonomie est très correcte. Je recommande
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps