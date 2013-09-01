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  • Rifinitura e depilazione del corpo
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Fuori produzione

BodygroomBodygroom

TT2021/31

3.2
| (102) Recensioni
Rifinitura e depilazione del corpo
Questo sistema completo per la depilazione del corpo maschile consente di rifinire e depilare tutte le zone del corpo, in modo semplice e sicuro.
Vedi tutti i vantaggi

Il primo Bodygroom al mondo

Rifinitura e depilazione del corpo

  • per tutte le parti del corpo

3 pettini per lunghezze diverse

3 pettini per lunghezze diverse

3 pettini con impostazioni della lunghezza fisse: 3, 5 e 7 mm per rifinire in maniera sicura e semplice tutte le parti del corpo

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del corpo più confortevole

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del corpo più confortevole

Base di ricarica per un semplice riposizionamento

Base di ricarica per un semplice riposizionamento

La base di ricarica consente di riporre l'apparecchio in maniera semplice e consente di ricaricarlo completamente

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

102

Recensioni

01/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

Philips Bodygroom Bodygroom TT2021/30 ha una impugnatura che rende perfetta la depilazione insieme alla testina e pettini.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom

Sì, consiglio questo prodotto

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..

First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

Sì, consiglio questo prodotto

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01/12/2016

France

France

Compratore verificato

Idéal

Très bonne tondeuse. Mon ancienne tondeuse (TT2021) ne rivalise pas avec celle-ci. La qualité de tonte est impressionnante même sur des zones peu faciles à atteindre et sensibles. J'ai fait le maillot, avec prudence au début, mais sans aucun souci. Incroyable. La prise en main est facile et agréable. L'autonomie est très correcte. Je recommande

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps

Sì, consiglio questo prodotto

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