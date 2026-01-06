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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAV2000FB/00
Design classico, audio moderno
Sintonia digitale FM
Bluetooth® 5.4
Batteria sostituibile dall'utente
Lasciati conquistare da un design classico e un audio avvolgente. Questa radio portatile ripropone il design arrotondato e la manopola del volume tattile delle radio degli anni '50, aggiungendo un audio ricco e sorprendentemente potente grazie al driver full-range da 2,5". È il mix perfetto tra tradizione e innovazione.
Musica, notizie, serie tv o sport? Qualunque cosa ti piaccia ascoltare, questa radio FM offre una ricezione cristallina grazie alla sua antenna telescopica. Grazie alla sintonizzazione digitale troverai immediatamente le stazioni che desideri; inoltre, puoi memorizzare fino a 20 preselezioni e assegnare le tue preferite ai pulsanti di accesso rapido contrassegnati con 1 e 2 sulla parte anteriore della radio.
Una radio che è anche molto di più. La connettività Bluetooth® 5.4 ti consente di riprodurre in streaming podcast, playlist e altro dal tuo dispositivo smart direttamente alla radio. Inoltre, avrai sempre a disposizione una connessione stabile con un audio di altissima qualità, anche se stai riproducendo una playlist in streaming dal telefono che hai lasciato nell'altra stanza.
1.5
su 5
2
Recensioni
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Compratore verificato
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Questa revisione è stata effettuata per Retro TAV2000FB Kannettava radio
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Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Questa revisione è stata effettuata per Retro TAV2000FB Radio portable
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