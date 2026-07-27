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  • Gli auricolari che amano socializzare
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Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAT6908BK/00

Gli auricolari che amano socializzare
Goditi la musica. Appassionati ai podcast. Vai a pranzo. Questi auricolari True Wireless a cancellazione del rumore offrono un audio eccellente e modalità di ascolto personalizzabili che ti permettono di seguire meglio le conversazioni faccia a faccia. Inoltre, sono comodissimi.
Vedi tutti i vantaggi

Gli auricolari che amano socializzare

  • Audio naturale e preciso

  • Cancellazione del rumore Pro

  • Modalità di ascolto conversazione

  • Chiamate più nitide in movimento

Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro

Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro

Goditi un'esperienza più coinvolgente con la cancellazione del rumore che blocca i rumori esterni per un ascolto senza distrazioni. Per ascoltare ciò che accade intorno a te, tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso. È possibile regolare i livelli di cancellazione del rumore o attivare la riduzione del rumore del vento tramite l'app Philips Headphones.

Modalità di ascolto conversazione per incontri faccia a faccia

Modalità di ascolto conversazione per incontri faccia a faccia

Per le conversazioni faccia a faccia, questi auricolari possono aiutarti a sentire meglio l'altra persona! Basta premere l'auricolare sinistro per attivare la modalità di ascolto conversazione o utilizzare l'applicazione Philips Headphones. I microfoni beamforming catturano la voce della persona che ti sta davanti mentre la cancellazione del rumore filtra i suoni ambientali.

Modalità Il mio udito personale. Fai il test dell'udito nell'app!

Modalità Il mio udito personale. Fai il test dell'udito nell'app!

Un semplice test dell'udito nell'applicazione Philips Headphones ti consente di creare una modalità di ascolto personale sintonizzata sul modo in cui ascolti le diverse frequenze in ciascun orecchio. Puoi quindi utilizzare l'app per modificare il tuo profilo personalizzato o regolare gli auricolari destro e sinistro singolarmente in qualsiasi momento.

Specifiche tecniche

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