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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAT6908BK/00
Audio naturale e preciso
Cancellazione del rumore Pro
Modalità di ascolto conversazione
Chiamate più nitide in movimento
Goditi un'esperienza più coinvolgente con la cancellazione del rumore che blocca i rumori esterni per un ascolto senza distrazioni. Per ascoltare ciò che accade intorno a te, tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso. È possibile regolare i livelli di cancellazione del rumore o attivare la riduzione del rumore del vento tramite l'app Philips Headphones.
Per le conversazioni faccia a faccia, questi auricolari possono aiutarti a sentire meglio l'altra persona! Basta premere l'auricolare sinistro per attivare la modalità di ascolto conversazione o utilizzare l'applicazione Philips Headphones. I microfoni beamforming catturano la voce della persona che ti sta davanti mentre la cancellazione del rumore filtra i suoni ambientali.
Un semplice test dell'udito nell'applicazione Philips Headphones ti consente di creare una modalità di ascolto personale sintonizzata sul modo in cui ascolti le diverse frequenze in ciascun orecchio. Puoi quindi utilizzare l'app per modificare il tuo profilo personalizzato o regolare gli auricolari destro e sinistro singolarmente in qualsiasi momento.
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