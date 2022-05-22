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Queste cuffie True Wireless con driver da 10 mm e tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore ti consentono di ascoltare i suoni più importanti. Presentano un design a "mazza da hockey" e offrono resistenza a schizzi e sudore IPX4 ore e una custodia di ricarica di dimensioni tascabili per 24 ore di riproduzione.