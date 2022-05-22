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Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAT4507WT/00

Non perderti neanche una nota.

Queste cuffie True Wireless con driver da 10 mm e tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore ti consentono di ascoltare i suoni più importanti. Presentano un design a "mazza da hockey" e offrono resistenza a schizzi e sudore IPX4 ore e una custodia di ricarica di dimensioni tascabili per 24 ore di riproduzione.

Vedi tutti i vantaggi

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  • Cancellazione attiva rumore ibrida

  • 2x2 microfoni per chiamate chiare

  • Custodia di ricarica tascabile

  • Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore

Tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore

Queste cuffie sono dotate di tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore che filtra il rumore che non desideri ascoltare. La Modalità di avviso ti consente di sentire i suoni dell'ambiente circostante quando ne hai bisogno. Il modo perfetto per rendere omaggio alla musica che preferisci!

2x2 microfoni per chiamate vocali nitidissime

2x2 microfoni per chiamate vocali nitidissime

Queste cuffie sono dotate di un algoritmo di cancellazione del rumore a doppio microfono per offrire una resa eccezionale delle chiamate. I due microfoni che formano il raggio in ciascun auricolare riducono il rumore ambientale migliorando la chiarezza della voce. Comunicazioni sempre chiare!

Cuffie in ear sicure e comode

Cuffie in ear sicure e comode

Questi comodi auricolari si adattano perfettamente ai canali uditivi, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Ascolta ogni nota e ogni parola! Scopri il massimo comfort con i morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone disponibili in tre misure.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.