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Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAT1108BL/00

3.4
| (9) Recensioni

Disponibile in

Black
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White
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Suono cristallino
Ascolta i brani e le chiamate in modo nitido. Queste cuffie True Wireless utilizzano driver da 6 mm per un audio ricco e bassi potenti e un microfono IA per chiamate nitide. Con resistenza a schizzi e sudore IPX4 e una custodia di ricarica di dimensioni tascabili per 15 ore di riproduzione.
Vedi tutti i vantaggi

Suono cristallino

  • Alta qualità delle chiamate

  • Driver da 6 mm per bassi potenti

  • Design ergonomico per un comfort ideale

  • Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Zero preoccupazioni. Fino a 15 ore di riproduzione con la custodia

Non importa quanto è lunga la tua giornata, queste cuffie ti accompagneranno sempre. Hai 5 ore di riproduzione e 10 ore aggiuntive grazie alla pratica custodia di ricarica di dimensioni tascabili.

Driver personalizzati da 6 mm per un audio eccellente e bassi potenti

Ascolta i suoni come sono stati concepiti all'origine. Queste cuffie utilizzano un design personalizzato e driver dinamici da 6 mm per un'esperienza di ascolto realistica. L'ampia capacità di potenza dei driver migliora la dinamicità e i bassi per non farti perdere nemmeno una nota.

Microfono IA per un'alta qualità delle chiamate

Non lasciare che il tuo ascolto sia interrotto da suoni indesiderati attorno a te. Queste cuffie sono dotate di un microfono IA che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato per filtrare il rumore che non desideri ascoltare e garantire un'alta qualità delle chiamate. Ottieni comunicazioni sempre chiare.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.4

su 5

9

Recensioni

3
2

23/02/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto sotto ogni punto di vista suono limpido e cristallino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1108BK Cuffie True wireless

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1108BK Cuffie True wireless

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Pro

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Contro

Charge lente des écouteurs

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1108WT Casque True Wireless

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Pro

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Contro

Geen

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Questa revisione è stata effettuata per TAT1108WT True wireless koptelefoons

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  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.