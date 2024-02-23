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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAT1108BL/00
Alta qualità delle chiamate
Driver da 6 mm per bassi potenti
Design ergonomico per un comfort ideale
Resistenza a schizzi e sudore IPX4
Non importa quanto è lunga la tua giornata, queste cuffie ti accompagneranno sempre. Hai 5 ore di riproduzione e 10 ore aggiuntive grazie alla pratica custodia di ricarica di dimensioni tascabili.
Ascolta i suoni come sono stati concepiti all'origine. Queste cuffie utilizzano un design personalizzato e driver dinamici da 6 mm per un'esperienza di ascolto realistica. L'ampia capacità di potenza dei driver migliora la dinamicità e i bassi per non farti perdere nemmeno una nota.
Non lasciare che il tuo ascolto sia interrotto da suoni indesiderati attorno a te. Queste cuffie sono dotate di un microfono IA che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato per filtrare il rumore che non desideri ascoltare e garantire un'alta qualità delle chiamate. Ottieni comunicazioni sempre chiare.
3.4
su 5
9
Recensioni
Bordy
23/02/2024
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto sotto ogni punto di vista suono limpido e cristallino
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1108BK Cuffie True wireless
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1108BK Cuffie True wireless
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Pro
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Contro
Charge lente des écouteurs
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1108WT Casque True Wireless
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1108WT Casque True Wireless
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Pro
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1108WT True wireless koptelefoons
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1108WT True wireless koptelefoons
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.