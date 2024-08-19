Altri articoli in confezione
- Certificato di garanzia
- Guida rapida
TAR3305/12
Svegliati pronto a entrare in attività
Massima semplicità con questa radiosveglia FM digitale. Navigare tra le stazioni è facilissimo grazie alle numerose stazioni preimpostate, inoltre puoi impostare la sveglia in modo da svegliarti con il volume della radio che aumenta delicatamente. Vuoi dormire più a lungo? Allunga il braccio e premi il pulsante snooze.Scopri tutti i vantaggi
Radiosveglia
Il sintonizzatore FM offre una ricezione chiara ed è possibile impostare fino a 10 preselezioni per le tue stazioni preferite. Il display mostra l'ora in modo chiaro.
Addormentati con la tua stazione preferita in sottofondo. È possibile impostare la funzione di spegnimento automatico per riprodurre la radio fino a 2 ore. Una volta trascorso il tempo preimpostato, la radio si spegne.
La funzione di sveglia a due modalità ti consente di impostare due diversi allarmi. La funzione di sveglia dolce emette una suoneria di intensità graduale, assicurandoti un risveglio soft.
La sveglia dispone anche di una batteria tampone. In caso di interruzione di corrente, non sarà necessario reimpostare l'orologio e le impostazioni della sveglia verranno salvate.
Audio
Altoparlanti
Connettività
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
Assorbimento
Dimensioni dell'imballo
Dimensioni del prodotto
Accessori
Sveglia
Orologio
