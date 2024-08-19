Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Svegliati pronto a entrare in attività Svegliati pronto a entrare in attività Svegliati pronto a entrare in attività

      Radiosveglia

      TAR3305/12

      Svegliati pronto a entrare in attività

      Massima semplicità con questa radiosveglia FM digitale. Navigare tra le stazioni è facilissimo grazie alle numerose stazioni preimpostate, inoltre puoi impostare la sveglia in modo da svegliarti con il volume della radio che aumenta delicatamente. Vuoi dormire più a lungo? Allunga il braccio e premi il pulsante snooze.

      Scopri tutti i vantaggi

      Prodotti simili

      Vedi tutti Radio e sveglia

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Radiosveglia
      - {discount-value}

      Radiosveglia

      totale

      recurring payment

      Svegliati pronto a entrare in attività

      • Sintonizzazione digitale FM
      • Sveglia a due modalità

      Radio FM digitale

      Il sintonizzatore FM offre una ricezione chiara ed è possibile impostare fino a 10 preselezioni per le tue stazioni preferite. Il display mostra l'ora in modo chiaro.

      Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dalle tue stazioni preferite

      Addormentati con la tua stazione preferita in sottofondo. È possibile impostare la funzione di spegnimento automatico per riprodurre la radio fino a 2 ore. Una volta trascorso il tempo preimpostato, la radio si spegne.

      Sveglia a due modalità. Due sveglie in una sola radio

      La funzione di sveglia a due modalità ti consente di impostare due diversi allarmi. La funzione di sveglia dolce emette una suoneria di intensità graduale, assicurandoti un risveglio soft.

      Batteria tampone in caso di interruzione di corrente

      La sveglia dispone anche di una batteria tampone. In caso di interruzione di corrente, non sarà necessario reimpostare l'orologio e le impostazioni della sveglia verranno salvate.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Potenza in uscita (RMS)
        200 mW
        Sistema audio
        Mono

      • Altoparlanti

        Diametro del driver full range
        2"
        Numero di driver full range
        1

      • Connettività

        Bluetooth
        No
        Ingresso audio
        No

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        Antenna
        antenna FM
        Bande sintonizzatore
        FM
        N. di stazioni preimpostate
        10
        RDS
        No
        Gamma di frequenza FM
        87,5 - 108  MHz

      • Assorbimento

        Consumo energetico in standby
        < 1 W
        Tipo alimentazione
        Ingresso DC
        Batteria tampone
        AAA x 2 (non incluse)
        Potenza CA in ingresso
        100-240 V, 50/60 Hz
        Consumo energetico durante il funzionamento
        < 3 W

      • Dimensioni dell'imballo

        Altezza
        17  cm
        Tipo di imballaggio
        Confezione
        Tipo di posizionamento sullo scaffale
        Orizzontale
        Larghezza
        13.6  cm
        Profondità
        6  cm
        Numero di prodotti inclusi
        1
        Peso lordo
        0.349  Kg
        Peso netto
        0.204  Kg
        Tara
        0.145  Kg

      • Dimensioni del prodotto

        Altezza
        5.4  cm
        Larghezza
        13.1  cm
        Profondità
        13.1  cm
        Peso
        0.203  Kg

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Certificato di garanzia
        • Guida rapida
        • Adattatore di alimentazione CA

      • Sveglia

        Sorgente della sveglia
        • radio FM
        • Cicalino
        N. di sveglie
        2
        Spegnimento automatico
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti
        Snooze (sveglia ripetuta)
        Sì, 9 minuti

      • Orologio

        Display
        LED
        Tipo
        Digitale

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Certificato di garanzia
      • Guida rapida
      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.