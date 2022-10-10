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Fuori produzione

Cuffie over ear wireless

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Recensioni
Per un'immersione totale
Ispirazione. Motivazione. Concentrazione. Grazie all'eccezionale cancellazione attiva del rumore e all'audio nitido per le chiamate, queste cuffie wireless over ear sono perfette per qualsiasi esigenza. L'Assistente Google completamente integrato ti consente di fare ancora di più, a mani libere.
Vedi tutti i vantaggi

Per un'immersione totale

  • Cancellazione del rumore Pro

  • Assistente Google integrato*

  • Bluetooth multipoint

  • Touch screen

Sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore. Concentrati dove vuoi

Sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore. Concentrati dove vuoi

Quando il brano merita la massima attenzione, queste cuffie wireless ti consentono di immergerti completamente. Un microfono esterno e un microfono interno si combinano per filtrare i rumori esterni. Copri il cuscinetto auricolare destro per attivare la modalità di avviso e lascia nuovamente entrare il mondo esterno.

Design over ear avvolgente. Look elegante, audio di qualità superiore

Design over ear avvolgente. Look elegante, audio di qualità superiore

I cuscinetti auricolari rotondi conferiscono uno stile inconfondibile. Il design over ear avvolgente crea una chiusura ermetica che isola passivamente il rumore esterno. I driver da 40 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi profondi, frequenze medie bilanciate e frequenze alte brillanti.

App Philips Headphones. Controllo audio personalizzato

App Philips Headphones. Controllo audio personalizzato

Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito. È inoltre possibile passare da una modalità ANC preimpostata all'altra con un solo tocco.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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2.4

su 5

18

Recensioni

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Pro

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Contro

Kein aptx

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Pro

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Contro

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Pro

Heerlijke en snelle bediening.

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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