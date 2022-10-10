Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAH9505BK/00
Cancellazione del rumore Pro
Assistente Google integrato*
Bluetooth multipoint
Touch screen
Quando il brano merita la massima attenzione, queste cuffie wireless ti consentono di immergerti completamente. Un microfono esterno e un microfono interno si combinano per filtrare i rumori esterni. Copri il cuscinetto auricolare destro per attivare la modalità di avviso e lascia nuovamente entrare il mondo esterno.
I cuscinetti auricolari rotondi conferiscono uno stile inconfondibile. Il design over ear avvolgente crea una chiusura ermetica che isola passivamente il rumore esterno. I driver da 40 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi profondi, frequenze medie bilanciate e frequenze alte brillanti.
Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito. È inoltre possibile passare da una modalità ANC preimpostata all'altra con un solo tocco.
2.4
su 5
18
Recensioni
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Compratore verificato
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Pro
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Contro
Kein aptx
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Compratore verificato
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Pro
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Contro
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Compratore verificato
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Pro
Heerlijke en snelle bediening.
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.