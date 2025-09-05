Termini di ricerca

      Immergiti e via

      Che sia a lavoro o in sessione di gaming, con queste cuffie wireless dotate di cancellazione del rumore, le tue giornate scorreranno in tutta tranquillità! La cancellazione adattiva del rumore e il confortevole fit over ear ti consentono di immergerti completamente nelle tue attività. Scopri un audio ricco di dettagli. Inoltre, ti consentono di attivare un'impostazione per una latenza ridotta, ideale per giochi e film.

      Scopri tutti i vantaggi

      • Cancellazione del rumore Pro
      • Cuffie con fascia leggere come una piuma
      • Audio naturale. Bassi dinamici
      • Fino a 60 ore di riproduzione

      Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro

      La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

      Leggere, confortevoli, pieghevoli...ed eleganti!

      I supporti dei cuscinetti rotondi e la struttura elegante conferiscono a queste cuffie over-ear uno stile distintivo. I cuscinetti in memory foam dei padiglioni auricolari assicurano il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto; inoltre, si ripiegano e ruotano verso l'interno per poter riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa.

      Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

      I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Sfrutta al massimo la potenza dei bassi dinamici senza alzare il volume, attivandoli dal tramite il pulsante multifunzione o dall'app Philips Headphones.

      Fino a 60 ore di autonomia di riproduzione (45 con la cancellazione del rumore attivata)

      Anche con la cancellazione del rumore attivata, l'ascolto è garantito per più di una giornata. Una ricarica completa richiede solo 2 ore tramite USB-C, mentre una ricarica rapida di 15 minuti ti offre 3 ore aggiuntive. Puoi anche utilizzare un cavo USB-C per collegare qualsiasi dispositivo smart dotato di porta USB-C.

      Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni

      La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

      Connessione multipoint Bluetooth stabile

      La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

      App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi

      Hai mai dimenticato di spegnere le cuffie? Imposta un timer sull'app in modo che si spegnino automaticamente. L'app consente anche di gestire i dispositivi collegati o di disattivare la cancellazione adattiva del rumore e di assumere il comando dei livelli. Inoltre, è disponibile anche una gamma di stili audio predefiniti: "Voice" è ideale per i podcast!

      Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso

      Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver di grandi dimensioni ottimizzati per il Philips sound.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Sistema acustico
        Chiuso
        Gamma di frequenza
        7 - 40.000 Hz
        Impedenza
        32 Ohm
        Sensibilità
        96 dB (1 kHz)
        Diametro altoparlante
        40  mm
        Potenza in ingresso massima
        30  mW
        Tipo di driver
        Dinamico
        Audio ad alta risoluzione

      • Connettività

        Versione Bluetooth
        5,2
        Profili Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Distanza massima
        Fino a 10  m
        Connessione multipoint
        Codec supportati
        SBC
        Presa per cuffie stereo
        3.5  mm

      • Scatola esterna

        Lunghezza
        21.6  cm
        Numero di confezioni consumatori
        3
        Larghezza
        21  cm
        Peso lordo
        1.742  Kg
        Altezza
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Peso netto
        1.12  Kg
        Tara
        0.622  Kg

      • Funzioni utili

        Spegnimento automatico
        Controllo del volume
        Supporto dell'app Philips Headphones
        Possibili aggiornamenti del firmware
        Tipo di comandi
        a pulsante

      • Potenza

        Numero di batterie
        1 pz.
        Tempo conversazione
        35 ore
        Tempo di carica
        2  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC attivata)
        45  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata)
        60  ore
        Tempo di ricarica rapido
        15 mins for 3 hrs
        Peso della batteria (totale)
        12.4  g
        Capacità delle batterie (cuffie)
        600  mAh
        Tipo di batteria (cuffie)
        Polimeri di litio (integrati)

      • Dimensioni dell'imballo

        Altezza
        25.5  cm
        Tipo di imballaggio
        Cartone
        Tipo di posizionamento sullo scaffale
        Appeso
        Larghezza
        19.45  cm
        Profondità
        6.2  cm
        Numero di prodotti inclusi
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Peso lordo
        0.5  Kg
        Peso netto
        0.303  Kg
        Tara
        0.197  Kg

      • Dimensioni del prodotto

        Altezza
        21  cm
        Larghezza
        18.7  cm
        Profondità
        5  cm
        Peso
        0.271  Kg

      • Accessori

        Cavo audio
        Cavo stereo da 3,5 mm, L= 1,2 m
        Guida rapida
        Cavo di ricarica
        Cavo USB-C, 500 mm

      • Design

        Colore
        Nero
        Utilizzo
        Fascia
        Design pieghevole
        Pieghevole piatto/compatto
        Materiale aggancio all'orecchio
        Tessuto
        Tipologia auricolare
        Cuffie over ear
        Tipo di padiglione
        Padiglione chiuso

      • Telecomunicazione

        Microfono per le chiamate
        1 mic

      • Funzioni ANC

        Tecnologia ANC
        Hybrid
        Modalità di avviso
        Microfono per ANC
        4 microfoni
        ANC (cancellazione attiva del rumore)

      • Assistente vocale

        Compatibile con assistente vocale
        • Apple Siri
        • Assistente Google
        Attivazione assistente vocale
        Premi il pulsante ANC
        Supporto dell'assistente vocale

