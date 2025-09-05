App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi

Hai mai dimenticato di spegnere le cuffie? Imposta un timer sull'app in modo che si spegnino automaticamente. L'app consente anche di gestire i dispositivi collegati o di disattivare la cancellazione adattiva del rumore e di assumere il comando dei livelli. Inoltre, è disponibile anche una gamma di stili audio predefiniti: "Voice" è ideale per i podcast!