TAH2500BK/10
Comfort eccezionale, audio eccellente
Indossando queste cuffie wireless over-ear potrai godere del massimo comfort durante l'ascolto. Scopri un audio ricco con Extra Bass e fino a 50 ore di riproduzione.Scopri tutti i vantaggi
Cuffie over-ear wireless
La funzione di cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.
I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Goditi tutta la potenza dei tuoi brani preferiti.
Con un'autonomia di riproduzione fino a 50 ore, queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per altre 10 ore.
La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.
La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.
Queste cuffie over-ear sono progettate per garantire il massimo comfort quotidiano. La leggera fascia imbottita poggia delicatamente sulla testa, mentre i morbidi padiglioni auricolari garantiscono una vestibilità perfetta. Ogni padiglione è rivestito in pelle PU, per offrire una sensazione morbida e delicata sulla pelle, comfort duraturo e facilità di manutenzione.
La nostra pratica app ti consente di gestire i dispositivi connessi o disattivare la funzione di cancellazione del rumore. Puoi anche utilizzare l'app per ottimizzare il tuo profilo audio.
Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver ottimizzati per il Philips sound.
