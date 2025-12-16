Così leggere e comode da poterle indossare per ore

Queste cuffie over-ear sono progettate per garantire il massimo comfort quotidiano. La leggera fascia imbottita poggia delicatamente sulla testa, mentre i morbidi padiglioni auricolari garantiscono una vestibilità perfetta. Ogni padiglione è rivestito in pelle PU, per offrire una sensazione morbida e delicata sulla pelle, comfort duraturo e facilità di manutenzione.