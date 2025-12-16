Termini di ricerca

    Comfort eccezionale, audio eccellente

      2000 series Cuffie over-ear wireless

      TAH2500BG/10

      Comfort eccezionale, audio eccellente

      Indossando queste cuffie wireless over-ear potrai godere del massimo comfort durante l'ascolto. Scopri un audio ricco con Extra Bass e fino a 50 ore di riproduzione.

      2000 series
      2000 series

      Cuffie over-ear wireless

      Comfort eccezionale, audio eccellente

      • Cancellazione del rumore
      • Cuffie over-ear leggere
      • Audio naturale. Extra Bass.
      • Fino a 50 ore di riproduzione

      Immergiti nella musica con la funzione di cancellazione del rumore

      La funzione di cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.

      Audio eccezionale con la modalità Extra Bass

      I driver da 40 mm offrono un audio ricco e un buon isolamento acustico passivo grazie al design over ear. Goditi tutta la potenza dei tuoi brani preferiti.

      Fino a 50 ore di autonomia di riproduzione con una ricarica veloce

      Con un'autonomia di riproduzione fino a 50 ore, queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per altre 10 ore.

      Connessione multipoint Bluetooth stabile

      La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

      Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni

      La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

      Così leggere e comode da poterle indossare per ore

      Queste cuffie over-ear sono progettate per garantire il massimo comfort quotidiano. La leggera fascia imbottita poggia delicatamente sulla testa, mentre i morbidi padiglioni auricolari garantiscono una vestibilità perfetta. Ogni padiglione è rivestito in pelle PU, per offrire una sensazione morbida e delicata sulla pelle, comfort duraturo e facilità di manutenzione.

      App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi

      La nostra pratica app ti consente di gestire i dispositivi connessi o disattivare la funzione di cancellazione del rumore. Puoi anche utilizzare l'app per ottimizzare il tuo profilo audio.

      Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso

      Dalla musica ai podcast, queste cuffie wireless valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver ottimizzati per il Philips sound.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Sistema acustico
        Chiuso
        Gamma di frequenza
        20-20.000 Hz
        Impedenza
        32 Ohm
        Sensibilità
        112 dB (1 kHz)
        Diametro altoparlante
        40  mm
        Potenza in ingresso massima
        30  mW
        Tipo di driver
        Dinamico

      • Connettività

        Versione Bluetooth
        6,0
        Profili Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Distanza massima
        Fino a 10  m
        Connessione multipoint
        Codec supportati
        SBC
        Presa per cuffie stereo
        3.5  mm

      • Scatola esterna

        Lunghezza
        36.20  cm
        Numero di confezioni consumatori
        6
        Larghezza
        21.60  cm
        Peso lordo
        2.76  Kg
        Altezza
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Peso netto
        1.39  Kg
        Tara
        1.37  Kg

      • Funzioni utili

        Supporto dell'app Philips Headphones
        Possibili aggiornamenti del firmware
        Tipo di comandi
        a pulsante

      • Assorbimento

        Numero di batterie
        1 pz.
        Tempo di carica
        2  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC attivata)
        45  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata)
        50  ore
        Tempo di ricarica rapido
        15 mins for 10 hrs
        Peso della batteria (totale)
        9.6  g
        Capacità delle batterie (cuffie)
        500  mAh
        Tipo di batteria (cuffie)
        Polimeri di litio (integrati)

      • Dimensioni dell'imballo

        Altezza
        22  cm
        Tipo di imballaggio
        Blister
        Tipo di posizionamento sullo scaffale
        Appeso
        Larghezza
        20.2  cm
        Profondità
        5.8  cm
        Numero di prodotti inclusi
        1
        EAN
        48 95229 17305 7
        Peso lordo
        0.4  Kg
        Peso netto
        0.232  Kg
        Tara
        0.168  Kg

      • Dimensioni del prodotto

        Altezza
        19.76  cm
        Larghezza
        16.57  cm
        Profondità
        8.29  cm
        Peso
        0.207  Kg

      • Accessori

        Guida rapida
        Cavo di ricarica
        Cavo USB-C, 200 mm

      • Design

        Colore
        Beige
        Utilizzo
        Fascia
        Design pieghevole
        Appiattite/verso l'interno
        Materiale aggancio all'orecchio
        Schiuma ad effetto memoria
        Tipologia auricolare
        Cuffie over ear
        Tipo di padiglione
        Padiglione chiuso

      • Telecomunicazione

        Microfono per le chiamate
        1 mic

      • Funzioni ANC

        Tecnologia ANC
        FF
        Modalità di avviso
        ANC adattiva
        Microfono per ANC
        2 microfoni
        ANC (cancellazione attiva del rumore)

      • Assistente vocale

        Compatibile con assistente vocale
        • Apple Siri
        • Assistente Google
        Attivazione assistente vocale
        Premi il pulsante di avvio/pausa
        Supporto dell'assistente vocale

