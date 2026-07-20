Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAH2005BK/00
Cuscinetti morbidi e comodi
Driver da 40 mm
Fascia leggera
Cavo per cuffie da 2 m
Queste cuffie cablate over ear consentono un ascolto prolungato con il massimo comfort. I potenti driver da 40 mm offrono un audio nitido e chiaro. Il design over ear garantisce un buon isolamento acustico passivo e gli altri non sentiranno ciò che stai ascoltando.
La fascia imbottita regolabile si adatta alla forma della testa e i morbidi cuscinetti sono ideali per sessioni di ascolto prolungate. Sono prive di batteria, quindi non c'è limite al tempo di riproduzione. Ideali per ascoltare i podcast più recenti.
Il cavo per cuffie da 2 m è perfetto per collegarle a un laptop o tablet. Quando sei in viaggio, questo cavo ti consente di riporre il dispositivo in modo sicuro in una borsa o in tasca mentre ascolti a mani libere.
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