Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Cuscinetti morbidi e comodi
Driver da 40 mm
Fascia leggera
Cavo per cuffie da 2 m
Queste cuffie cablate over ear consentono un ascolto prolungato con il massimo comfort. I potenti driver da 40 mm offrono un audio nitido e chiaro. Il design over ear garantisce un buon isolamento acustico passivo e gli altri non sentiranno ciò che stai ascoltando.
La fascia imbottita regolabile si adatta alla forma della testa e i morbidi cuscinetti sono ideali per sessioni di ascolto prolungate. Sono prive di batteria, quindi non c'è limite al tempo di riproduzione. Ideali per ascoltare i podcast più recenti.
Il cavo per cuffie da 2 m è perfetto per collegarle a un laptop o tablet. Quando sei in viaggio, questo cavo ti consente di riporre il dispositivo in modo sicuro in una borsa o in tasca mentre ascolti a mani libere.
3.7
su 5
7
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Over-ear headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Over-ear headphones
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CGTuin
04/06/2023
Nederland
Compratore verificato
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Pro
Goed geluid en een lang snoer
Contro
Geen
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Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
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