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Fuori produzione

Cuffie over-ear

TAH2005BK/00

Questo è il tuo momento
Dalle tue canzoni preferite ai podcast più recenti, queste semplici cuffie over ear offrono una vestibilità comoda e un audio nitido. Sono perfette per l'uso quotidiano e il cavo da 2 m è della lunghezza ideale per collegarle ai tuoi dispositivi preferiti.
Vedi tutti i vantaggi

Questo è il tuo momento

  • Cuscinetti morbidi e comodi

  • Driver da 40 mm

  • Fascia leggera

  • Cavo per cuffie da 2 m

Libera i tuoi suoni

Queste cuffie cablate over ear consentono un ascolto prolungato con il massimo comfort. I potenti driver da 40 mm offrono un audio nitido e chiaro. Il design over ear garantisce un buon isolamento acustico passivo e gli altri non sentiranno ciò che stai ascoltando.

Comodità prolungata. Comfort quotidiano

La fascia imbottita regolabile si adatta alla forma della testa e i morbidi cuscinetti sono ideali per sessioni di ascolto prolungate. Sono prive di batteria, quindi non c'è limite al tempo di riproduzione. Ideali per ascoltare i podcast più recenti.

Collegamento ai tuoi dispositivi preferiti

Il cavo per cuffie da 2 m è perfetto per collegarle a un laptop o tablet. Quando sei in viaggio, questo cavo ti consente di riporre il dispositivo in modo sicuro in una borsa o in tasca mentre ascolti a mani libere.

Specifiche tecniche

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