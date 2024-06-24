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Fuori produzione

Cuffie over-ear

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Questo è il tuo momento
Dalle tue canzoni preferite ai podcast più recenti, queste semplici cuffie over ear offrono una vestibilità comoda e un audio nitido. Sono perfette per l'uso quotidiano e il cavo da 2 m è della lunghezza ideale per collegarle ai tuoi dispositivi preferiti.
Vedi tutti i vantaggi

Questo è il tuo momento

  • Cuscinetti morbidi e comodi

  • Driver da 40 mm

  • Fascia leggera

  • Cavo per cuffie da 2 m

Libera i tuoi suoni

Queste cuffie cablate over ear consentono un ascolto prolungato con il massimo comfort. I potenti driver da 40 mm offrono un audio nitido e chiaro. Il design over ear garantisce un buon isolamento acustico passivo e gli altri non sentiranno ciò che stai ascoltando.

Comodità prolungata. Comfort quotidiano

La fascia imbottita regolabile si adatta alla forma della testa e i morbidi cuscinetti sono ideali per sessioni di ascolto prolungate. Sono prive di batteria, quindi non c'è limite al tempo di riproduzione. Ideali per ascoltare i podcast più recenti.

Collegamento ai tuoi dispositivi preferiti

Il cavo per cuffie da 2 m è perfetto per collegarle a un laptop o tablet. Quando sei in viaggio, questo cavo ti consente di riporre il dispositivo in modo sicuro in una borsa o in tasca mentre ascolti a mani libere.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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3.7

su 5

7

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Over-ear headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Over-ear headphones

Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Pro

Goed geluid en een lang snoer

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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