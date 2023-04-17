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Fuori produzione

Cuffie wireless

TAH1108BK/00

Musica sempre vicina

Lascia che la musica ti accompagni in tutto ciò che fai Queste cuffie over ear wireless offrono 15 ore di riproduzione e un audio nitido. I pulsanti sui cuscinetti consentono di controllare facilmente la musica e le chiamate, e i cuscinetti si ripiegano completamente per essere riposti facilmente.

Vedi tutti i vantaggi

Musica sempre vicina

  • Driver da 30 mm, chiuse sul retro

  • Bluetooth®

  • Fascia leggera

  • Ripiegabili in orizzontale

15 ore di autonomia di riproduzione e ricarica rapida

È facile associare queste cuffie over ear Bluetooth, e con una ricarica di 2 ore ottieni fino a 15 ore di riproduzione. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti prolunga l'autonomia di 3 ore.

Audio nitido e chiaro

I potenti driver acustici al neodimio da 30 mm offrono un audio nitido, mentre il design chiuso sul retro garantisce un isolamento audio ottimale. Goditi ogni minuto della tua musica senza che gli altri sentano ciò che stai ascoltando.

Facili da indossare. Facili da usare

I padiglioni imbottiti offrono un comfort superiore durante le sessioni di ascolto. I pulsanti sul padiglione consentono di regolare il volume, saltare o mettere in pausa i brani, rispondere o rifiutare le chiamate e molto altro.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.