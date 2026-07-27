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  • Il futuro della moda: il vapore incontra lo stile
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Serie 5000Sistema di stiratura a vapore portatile

STH5010/70

Il futuro della moda: il vapore incontra lo stile
Hai scelto il tuo outfit, ma non hai tempo per stirare. Non preoccuparti, abbiamo la soluzione! Dimentica i ferri da stiro ingombranti e adotta il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000. È pronto per l'uso in 35 secondi ed è un piacere usarlo. Garanzia anti-bruciatura e un tocco alla moda ineccepibile!
Vedi tutti i vantaggi

Rendi impeccabile il tuo guardaroba con Philips

Il futuro della moda: il vapore incontra lo stile

  • Potenza: 1400W

  • Sicuro su tutti i tessuti stirabili

  • Compatto con testa pieghevole

  • Pronto all'uso in 35 sec.

  • Accessori: Custodia

Design elegante con testina regolabile: facile da usare e riporre

Design elegante con testina regolabile: facile da usare e riporre

Il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000 è pronto quando lo desideri tu. Imposta semplicemente la testina per vaporizzare i vestiti su una gruccia o su una superficie piana e inizia a passare il vapore. La testina inclinabile regolabile lo rende facile da portare in viaggio nonché rapido e semplice da riporre in casa.

Plug & Play: pronto in pochi secondi, nessun bisogno di asse da stiro

Plug & Play: pronto in pochi secondi, nessun bisogno di asse da stiro

Estremamente semplice da usare il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000 si scalda in appena 35 secondi. Puoi dimenticare la vecchia e ingombrante asse da stiro: non ne avrai più bisogno. Basta vaporizzare e rimuovere le pieghe dai vestiti sulle grucce o su una superficie piana e il lavoro è fatto.

Impostazioni Eco e Max: scegli quella più adatta al tuo outfit

Impostazioni Eco e Max: scegli quella più adatta al tuo outfit

Il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000 ti consentirà di eliminare le fastidiose pieghe da qualsiasi capo stirabile del tuo guardaroba. Eco è l'impostazione predefinita ideale per il risparmio energetico, mentre Max, con un flusso di vapore più forte, è l'impostazione adatta per le pieghe più difficili e per tessuti come il cotone.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Testato con ceppi di batteri/lieviti: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testato con specie di acari: Dermatophagoides farinae (acari e ninfe adulti maschi e femmine)

  2. La potenza nominale di 1400W si basa sul collegamento dell'apparecchio a un'alimentazione da 240V. La potenza nominale effettiva può variare a seconda della tensione.