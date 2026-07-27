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Garanzia di 2 anni
STH5010/70
Potenza: 1400W
Sicuro su tutti i tessuti stirabili
Compatto con testa pieghevole
Pronto all'uso in 35 sec.
Accessori: Custodia
Il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000 è pronto quando lo desideri tu. Imposta semplicemente la testina per vaporizzare i vestiti su una gruccia o su una superficie piana e inizia a passare il vapore. La testina inclinabile regolabile lo rende facile da portare in viaggio nonché rapido e semplice da riporre in casa.
Estremamente semplice da usare il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000 si scalda in appena 35 secondi. Puoi dimenticare la vecchia e ingombrante asse da stiro: non ne avrai più bisogno. Basta vaporizzare e rimuovere le pieghe dai vestiti sulle grucce o su una superficie piana e il lavoro è fatto.
Il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000 ti consentirà di eliminare le fastidiose pieghe da qualsiasi capo stirabile del tuo guardaroba. Eco è l'impostazione predefinita ideale per il risparmio energetico, mentre Max, con un flusso di vapore più forte, è l'impostazione adatta per le pieghe più difficili e per tessuti come il cotone.
Recensioni
Testato con ceppi di batteri/lieviti: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testato con specie di acari: Dermatophagoides farinae (acari e ninfe adulti maschi e femmine)
La potenza nominale di 1400W si basa sul collegamento dell'apparecchio a un'alimentazione da 240V. La potenza nominale effettiva può variare a seconda della tensione.