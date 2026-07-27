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Tutte le serie

  • Semplice da usare e da conservare
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Sist. stiratura vapore port. Serie 1000Sistema di stiratura a vapore portatile

STH1010/10

Semplice da usare e da conservare
Il nostro sistema di stiratura a vapore portatile Serie 1000 ti assicura una stiratura facile e rapida. Con un design leggero e compatto, questo strumento diventerà il tuo fidato compagno di stile: perfezionare il tuo look non è mai stato così facile!
Vedi tutti i vantaggi

Design leggero per una rapida rimozione delle pieghe

Semplice da usare e da conservare

  • Potenza: 900W

  • Sicuro su tutti i tessuti stirabili

  • Compatto

  • Pronto all'uso in 35 sec.

  • Accessori: Guanto

Elimina il 99,9% dei batteri* per rinfrescare e rimuovere gli odori

Elimina il 99,9% dei batteri* per rinfrescare e rimuovere gli odori

Oltre alla rimozione delle pieghe, la Serie 1000 può essere utilizzata anche per rinfrescare gli indumenti (e gli arredi in tappezzeria, tende, giocattoli) e rimuovere gli odori eliminando fino al 99,9% dei batteri*.

Protezione dalle bruciature garantita su tutti i tessuti stirabili

Protezione dalle bruciature garantita su tutti i tessuti stirabili

Sicuro su tutti i tessuti stirabili, protegge dalle bruciature.

Guanto resistente al calore per stirare i tuoi capi in sicurezza

Guanto resistente al calore per stirare i tuoi capi in sicurezza

L'accessorio ideale per le stirature dell'ultimo minuto. E con un guanto resistente al calore, puoi stirare in tutta sicurezza.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Testato da un istituto indipendente per batteri del tipo Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 10 secondi.