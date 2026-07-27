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Garanzia di 2 anni
STH1010/10
Potenza: 900W
Sicuro su tutti i tessuti stirabili
Compatto
Pronto all'uso in 35 sec.
Accessori: Guanto
Oltre alla rimozione delle pieghe, la Serie 1000 può essere utilizzata anche per rinfrescare gli indumenti (e gli arredi in tappezzeria, tende, giocattoli) e rimuovere gli odori eliminando fino al 99,9% dei batteri*.
Sicuro su tutti i tessuti stirabili, protegge dalle bruciature.
L'accessorio ideale per le stirature dell'ultimo minuto. E con un guanto resistente al calore, puoi stirare in tutta sicurezza.
Recensioni
Testato da un istituto indipendente per batteri del tipo Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 10 secondi.