Digital Natural Motion per video privi di sfarfallio

Philips ha inventato Digital Natural Motion per eliminare le vibrazioni visibili nelle immagini in movimento. Digital Natural Motion analizza le immagini in movimento rapido creando e inserendo frammenti extra di immagine per riprodurre sullo schermo movimenti più naturali e privi di fastidiose vibrazioni anche durante la visione di film assicurando un'incredibile esperienza visiva.