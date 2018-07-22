ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Immagine principale
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie con auricolari e microfono

SHS3305BK/10

Vestibilità garantita

Queste cuffie con auricolari ergonomici garantiscono il massimo comfort di utilizzo e una qualità di riproduzione della musica fantastica. Il microfono integrato riproduce la tua voce con chiarezza.

Vedi tutti i vantaggi

Auricolari flessibili adatti a tutte le orecchie

Vestibilità garantita

  • Driver da 15 mm, aperte sul retro

  • Supporti per l'orecchio

Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort

Il driver dell'altoparlante da 15 mm garantisce un maggiore comfort

Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.

La forma ergonomica delle cuffie assicura il massimo comfort

Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma dell'orecchio per garantire il massimo comfort soprattutto se indossate a lungo.

Si adatta perfettamente a tutti i tipi di orecchie

Questo auricolare è particolarmente morbido e flessibile e rimane in posizione anche quando si è in movimento garantendo allo stesso tempo il massimo comfort.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee