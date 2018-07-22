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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHS3305BK/10
Vestibilità garantita
Queste cuffie con auricolari ergonomici garantiscono il massimo comfort di utilizzo e una qualità di riproduzione della musica fantastica. Il microfono integrato riproduce la tua voce con chiarezza.
Driver da 15 mm, aperte sul retro
Supporti per l'orecchio
Piccolo quanto basta per poter essere indossato comodamente ma sufficientemente grande per garantire un audio chiaro e senza distorsioni. Il driver da 15 mm ha le dimensioni ideali per garantire un ascolto perfetto.
Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma dell'orecchio per garantire il massimo comfort soprattutto se indossate a lungo.
Questo auricolare è particolarmente morbido e flessibile e rimane in posizione anche quando si è in movimento garantendo allo stesso tempo il massimo comfort.
Recensioni