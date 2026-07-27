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Fuori produzione

ActionFitCuffie per lo sport con microfono

SHQ3405BL/00

SUPERA I TUOI LIMITI
Le cuffie Philips Actionfit NoLimits ti aiuteranno a restare concentrato e motivato nei momenti più importanti. Grazie agli auricolari regolabili, al peso ridotto e al design a prova di sudore, potrai goderti un audio tanto intenso quanto i tuoi allenamenti.
Vedi tutti i vantaggi

Auricolari regolabili per lo sport

SUPERA I TUOI LIMITI

  • Le migliori per l'utilizzo in interni

  • Impermeabili/resistenti al sudore

  • auricolari

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

Fornite con 3 paia di auricolari in diverse misure per garantirti un'aderenza ottimale.

Archetto brevettato regolabile per un'aderenza personalizzata

Archetto brevettato regolabile per un'aderenza personalizzata

Grazie all'archetto brevettato regolabile, le cuffie ActionFit offrono un'aderenza sicura e confortevole. Inserisci gli auricolari nelle orecchie e fai scorrere l'archetto regolabile verso l'alto o verso il basso per adattarlo alle tue orecchie. Ora sei pronto per conquistare qualunque allenamento o ambiente: le cuffie rimarranno ben salde, in qualunque circostanza.

Cavo rinforzato in Kevlar® per una resistenza straordinaria

Cavo rinforzato in Kevlar® per una resistenza straordinaria

Le cuffie ActionFit sono state appositamente progettate per essere resistenti e durevoli. Il cavo rivestito in Kevlar protegge da strappi e rotture ed è in grado di resistere negli ambienti e agli allenamenti più estremi.

Specifiche tecniche

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