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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHQ3405BL/00
Le migliori per l'utilizzo in interni
Impermeabili/resistenti al sudore
auricolari
Fornite con 3 paia di auricolari in diverse misure per garantirti un'aderenza ottimale.
Grazie all'archetto brevettato regolabile, le cuffie ActionFit offrono un'aderenza sicura e confortevole. Inserisci gli auricolari nelle orecchie e fai scorrere l'archetto regolabile verso l'alto o verso il basso per adattarlo alle tue orecchie. Ora sei pronto per conquistare qualunque allenamento o ambiente: le cuffie rimarranno ben salde, in qualunque circostanza.
Le cuffie ActionFit sono state appositamente progettate per essere resistenti e durevoli. Il cavo rivestito in Kevlar protegge da strappi e rotture ed è in grado di resistere negli ambienti e agli allenamenti più estremi.
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