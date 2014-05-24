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Fuori produzione

ActionFitCuffie auricolari sport

SHQ2200/10

2

| (1) Recensione

Progettate per lo sport

Dotate di auricolari regolabili, esclusivi e brevettati, le cuffie SHQ2200 ti consentono di concentrarti solo sull'allenamento, senza perdere la motivazione. Restano sempre in posizione e ti offrono l'audio migliore che tu possa desiderare.

Vedi tutti i vantaggi

Con auricolari regolabili per un comfort garantito

Progettate per lo sport

  • ActionFit

  • Arancioni e grigie

Cuffie da 8 g ultra leggere e con una vestibilità superba

Cuffie da 8 g ultra leggere e con una vestibilità superba

Le cuffie ActionFit pesano appena 8 g, sono quindi ultra leggere e indossarle è un piacere. Infatti, le sentirai a mala pena quando le indossi se non fosse per l'audio potente e superbo che ti dà lo sprint giusto e consente di concentrarti.

Fermo riflettente nel cavo

Fermo riflettente nel cavo

Clip per cavi e astuccio di protezione per usarle e riporle facilmente

Le cuffie ActionFit dispongono di clip e astuccio per una gestione facile dei cavi e per riporle in modo sicuro. Potrai allenarti senza grovigli grazie alla clip e poi riporre le cuffie nell'astuccio traspirabile, senza alcuna fatica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
1

24/05/2014

Italia

Italia

Non adatte a correre

Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

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