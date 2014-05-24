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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHQ2200/10
Progettate per lo sport
Dotate di auricolari regolabili, esclusivi e brevettati, le cuffie SHQ2200 ti consentono di concentrarti solo sull'allenamento, senza perdere la motivazione. Restano sempre in posizione e ti offrono l'audio migliore che tu possa desiderare.
ActionFit
Arancioni e grigie
Le cuffie ActionFit pesano appena 8 g, sono quindi ultra leggere e indossarle è un piacere. Infatti, le sentirai a mala pena quando le indossi se non fosse per l'audio potente e superbo che ti dà lo sprint giusto e consente di concentrarti.
Le cuffie ActionFit dispongono di clip e astuccio per una gestione facile dei cavi e per riporle in modo sicuro. Potrai allenarti senza grovigli grazie alla clip e poi riporre le cuffie nell'astuccio traspirabile, senza alcuna fatica.
2.0
su 5
1
Recensione
Andreamilano
24/05/2014
Italia
Non adatte a correre
Le cuffie sono molto comode e si possono regolare alla perfezione, unica pecca appena inizi a correre il gommino scivola via e l'audio ovviamente viene inquinato dai rumori esterni e la cosa peggiora appena inizi a sudare le cuffie non stanno al loro posto.
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones