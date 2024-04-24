ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Per amore della musica
  • Per amore della musica
  • Per amore della musica
  • Per amore della musica
  • Per amore della musica
  • Per amore della musica

Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHL5005/00

3
| (2) Recensioni
Per amore della musica
Queste cuffie sono progettate per ascoltare la tua musica ovunque vai. I morbidi cuscinetti ti consentono di ascoltare senza interruzioni i tuoi brani preferiti. L'eccellente qualità audio garantisce un'esperienza di ascolto nuova.
Vedi tutti i vantaggi

Ovunque vai!

Per amore della musica

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Morbidi cuscinetti per permetterti di continuare ad ascoltare

Morbidi cuscinetti in pelle per permetterti di continuare ad ascoltare i tuoi brani preferiti.

La fascia leggera migliora il comfort e aumenta la resistenza

Fascia realizzata in materiale leggero

Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte e trasportate facilmente

Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte e trasportate facilmente

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2

24/04/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto.

Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono

26/11/2017

België

België

onvoldoende geluid

ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee