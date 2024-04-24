Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHL5005/00
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
Morbidi cuscinetti in pelle per permetterti di continuare ad ascoltare i tuoi brani preferiti.
Fascia realizzata in materiale leggero
Le cuffie si piegano in orizzontale per essere riposte e trasportate facilmente
3.0
su 5
2
Recensioni
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Cuffie con microfono
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon
Questa revisione è stata effettuata per SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon