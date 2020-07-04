Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie sovrauricolari
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli
Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi potenti
Bassi potenti per un'esperienza di ascolto eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultrabasse per creare la sonorità esclusiva Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato per garantire assoluta uniformità delle prestazioni dei bassi in ogni produzione.
L'esclusivo design richiudibile a dimensioni ridotte offre la migliore esperienza durante gli spostamenti. Le cuffie possono essere piegate in modo piatto o compatto per essere trasportate e riposte facilmente.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Contro
son incontrôlable depuis le casque.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro