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Fuori produzione
SHE4305WT/00
Driver da 12,2 mm/chiuse sul retro
Cuffie in ear
Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. I potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm driver diffondono bassi potenti pur sfoggiando un design compatto ed elegante.
Design ergonomico con tubi ovali e angolati per una vestibilità naturale e confortevole. In questo modo potrai ascoltare la tua musica per ore in totale comfort.
Il telecomando facile da usare consente di riprodurre o mettere in pausa la musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
3.0
su 5
2
Recensioni
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE4305BK Casque avec Micro
Sì, consiglio questo prodotto
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moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Questa revisione è stata effettuata per SHE4305WT Casque avec Micro
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