Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Cuffie auricolari con microfono
Fuori produzione
Supporto
SHE3905SL/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Brochure commerciale localizzata
Manuale utente sintetico - English (US)
Tutti (2)
Si avverte una piccola scossa elettrica statica proveniente dagli auricolari.
C'è un modo per mantenere meglio gli auricolari Philips/cuffie Philips?