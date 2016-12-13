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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare
I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, garantendo una connessione costante.
Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una superficie estremamente protettiva.
3.8
su 5
6
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
rzzgdu48
13/12/2016
Italia
piccolo è bello
Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3705WT Cuffie con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
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Raider54
17/11/2016
Deutschland
Compratore verificato
Dieses Produkt hat mich voll überzeugt
Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon
Sì, consiglio questo prodotto
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magik
27/05/2018
France
Bon rapport qualité prix
Le son est assez profond pour un produit de cette gamme de prix. Un seul bémol : la durabilité assez faible du produit (4 mois en général)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHE3705BK Casque avec Micro
Sì, consiglio questo prodotto
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