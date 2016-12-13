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  • Ritmo potente e bassi corposi
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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Ritmo potente e bassi corposi
Le cuffie auricolari Philips MyJam Vibes, piccolissime e dai bassi potenti, sono dotate di inserti ovali per garantire la massima comodità e di un rivestimento metallizzato a vuoto per unire un look elegante a una protezione eccezionale.
Vedi tutti i vantaggi

Design compatto con protezione metallizzata a vuoto

Ritmo potente e bassi corposi

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Auricolare

3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale

3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio

Microfono incorporato per passare dalla musica alle chiamate

Microfono incorporato per passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, garantendo una connessione costante.

Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una superficie estremamente protettiva.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

6

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3705WT Cuffie con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

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17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

Sì, consiglio questo prodotto

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27/05/2018

France

France

Bon rapport qualité prix

Le son est assez profond pour un produit de cette gamme de prix. Un seul bémol : la durabilité assez faible du produit (4 mois en général)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3705BK Casque avec Micro

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