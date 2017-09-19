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  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi
  • Ritmo potente e bassi corposi

Fuori produzione

Cuffie

SHE3700BK/00

4.8
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ritmo potente e bassi corposi
Le cuffie auricolari Philips MyJam Vibes, piccolissime e dai bassi potenti, sono dotate di inserti ovali per garantire la massima comodità e di un rivestimento metallizzato a vuoto per unire un look elegante a una protezione eccezionale.
Vedi tutti i vantaggi

Design compatto con protezione metallizzata a vuoto

Ritmo potente e bassi corposi

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Auricolare

3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale

3 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio

Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

Rivestimento lucido colorato per un design elegante e resistente

Un rivestimento lucido colorato, di alta qualità, garantisce eleganza e, allo stesso tempo, una superficie estremamente protettiva.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

19/09/2017

France

France

Super produit.

Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Casque

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Casque

18/01/2017

España

España

sencillos pero buen sonido

Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BL Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BL Headphones

05/05/2022

Deutschland

Deutschland

Für mich persönlich...

die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt

Pro

Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem

Contro

Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer

Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Kopfhörer

Questa revisione è stata effettuata per SHE3700BK Kopfhörer

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee