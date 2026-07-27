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  • Ritmo potente e bassi corposi
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Cuffie con microfono

SHE3555WT/00

Ritmo potente e bassi corposi
Le cuffie in ear Philips Beamers, piccolissime e dai bassi potenti, sono dotate di inserti di canali acustici ovali per garantire la massima comodità.
Vedi tutti i vantaggi

Design compatto

Ritmo potente e bassi corposi

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

2 cuscinetti in gomma intercambiabili per un'aderenza ottimale

I cuscinetti sono disponibili in 2 misure per adattarli perfettamente al tuo orecchio.

Microfono incorporato per passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, garantendo una connessione costante.

Bassi potenti e audio nitido grazie ai driver efficienti

Le cuffie in ear Philips Vibes includono driver potenti in un design compatto. Si adattano perfettamente all'orecchio, creando, allo stesso tempo, suoni nitidi e bassi profondi.

Specifiche tecniche

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