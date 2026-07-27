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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE3555WT/00
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Cuffie in ear
I cuscinetti sono disponibili in 2 misure per adattarli perfettamente al tuo orecchio.
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, garantendo una connessione costante.
Le cuffie in ear Philips Vibes includono driver potenti in un design compatto. Si adattano perfettamente all'orecchio, creando, allo stesso tempo, suoni nitidi e bassi profondi.
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