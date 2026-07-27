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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE2405PP/00
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Microfono integrato
Rosa e viola
Cuffie in ear
Alza il volume con i cavi dai colori brillanti e l'alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente.
I driver acustici al neodimio da 8,6 mm offrono un audio nitido e chiaro.
Il tubo acustico ovale di queste cuffie auricolari ti consente di ascoltare la tua musica con il massimo comfort. Otterrai un isolamento acustico passivo ottimale, mentre le tre diverse misure degli auricolari in gomma intercambiabili ti assicurano una perfetta vestibilità.
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