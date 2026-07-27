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Fuori produzione

1000 seriesCuffie auricolari con microfono

SHE2405PP/00

Dai ritmo al tuo stile
Bassi potenti per la tua colonna sonora. Queste cuffie auricolari sono disponibili in quattro brillanti colorazioni e sono provviste di un alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente con cavi di diverse sfumature. Non unirti alla massa. Distinguiti.
Vedi tutti i vantaggi

Dai ritmo al tuo stile

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Microfono integrato

  • Rosa e viola

  • Cuffie in ear

Cavi dai colori brillanti. Alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente

Alza il volume con i cavi dai colori brillanti e l'alloggiamento dell'altoparlante semitrasparente.

Driver acustici al neodimio da 8,6 mm per un audio nitido e chiaro

I driver acustici al neodimio da 8,6 mm offrono un audio nitido e chiaro.

Tubo acustico ovale. Comfort e isolamento acustico passivo

Il tubo acustico ovale di queste cuffie auricolari ti consente di ascoltare la tua musica con il massimo comfort. Otterrai un isolamento acustico passivo ottimale, mentre le tre diverse misure degli auricolari in gomma intercambiabili ti assicurano una perfetta vestibilità.

Specifiche tecniche

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