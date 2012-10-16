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Fuori produzione
Musica wireless ad alte prestazioni
Trasmissione digitale chiara, ricezione ottimale e qualità audio CD per un'acustica ricca di dettagli e fluidità. Le prestazioni audio sono inoltre affiancate da un comfort ottimale grazie ad un archetto auto-regolabile e a cuscinetti morbidi.
Ricarica rapida
La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.
La qualità dell'audio da CD ti permette di trarre massimo divertimento dalla musica, grazie a un processo di trasmissione digitale sofisticato che garantisce l'assenza di compressione dei dati. Quello che senti comprende ricchi dettagli ed è fedele alla musica originale.
La doppia antenna copre tutti gli spazi a prescindere dagli angoli di ricezione. Le cuffie sono dotate di due antenne individuali a sinistra e a destra per una trasmissione audio wireless senza interruzioni (senza punti ciechi) e una maggiore libertà di movimento.
4.4
su 5
14
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
andreapini64
16/10/2012
Italia
davvero un bel prodotto
belle cuffie leggere e performanti non immediato trovare la posizione di ricarica sulla base
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHD8900 Wireless HiFi Headphone
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moruccio
15/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio
Trasmissione digitale chiara, ricezione ottimale e qualità audio CD per un'acustica ricca di dettagli e fluidità. Le prestazioni audio sono inoltre affiancate da un comfort ottimale grazie ad un archetto auto-regolabile e a cuscinetti morbidi.
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h1978
13/03/2015
United Kingdom
Simply one of the best wireless headphones money can buy
Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips
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