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Tutte le serie

  • Ultra leggero, audio potente.
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Fuori produzione

FliteCuffie wireless Bluetooth®

SHB4405WT/00

3.4
| (21) Recensioni
Ultra leggero, audio potente.
Le cuffie Philips Flite Ultrlite Wireless sono estremamente leggere e, al tempo stesso, incredibilmente potenti. Prive di cavi, sottili e compatte, presentano un design pieghevole che le rende le compagne ideali da portare ovunque.
Vedi tutti i vantaggi

Cuffie che sfidano la forza di gravità

Ultra leggero, audio potente.

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

Driver dell'altoparlante da 32 mm ad alta potenza per un audio nitido

I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

Cuscinetti morbidi per una comodità prolungata

I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

21

Recensioni

08/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

bellissime cuffie

bellissime cuffie le raccomando per il suono pulito e cristillallino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

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