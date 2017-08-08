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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB4405WT/00
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
I driver dell'altoparlante da 32 mm, inclinati e ad alta potenza, riproducono un suono chiaro e bassi profondi e intensi.
Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
I cuscinetti morbidi e i driver inclinati sono ideali per una comodità prolungata.
3.4
su 5
21
Recensioni
cupertino
08/08/2017
Italia
Compratore verificato
bellissime cuffie
bellissime cuffie le raccomando per il suono pulito e cristillallino
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Compratore verificato
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
I risultati effettivi possono variare