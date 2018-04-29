Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB4305WT/00
Driver da 12,2 mm/chiuse sul retro
Cuffie in ear
Durata di riproduzione 6 h
Ultra confortevoli
Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. I potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm driver diffondono bassi potenti pur sfoggiando un design compatto ed elegante.
Con una durata di riproduzione di 6 ore, avrai un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua musica tutto il giorno.
Abbina facilmente le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per ascoltare la tua musica wireless.
5.0
su 5
1
Recensione
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
I risultati effettivi possono variare