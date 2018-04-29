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  • Sentili. BASS+
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Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB4305BK/00

3.4
| (8) Recensioni
Sentili. BASS+
Audio davvero potente in un design piccolo e resistente. Con driver dell'altoparlante sintonizzati specificamente per bassi potenti, le cuffie Bluetooth Philips BASS+ offrono un ottimo isolamento acustico e una perfetta libertà wireless per ottenere tutto il meglio dalla tua musica.
Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 12,2 mm/chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • Durata di riproduzione 6 h

  • Ultra confortevoli

Potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm

Potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm

Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. I potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm driver diffondono bassi potenti pur sfoggiando un design compatto ed elegante.

Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 6 ore

Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 6 ore

Con una durata di riproduzione di 6 ore, avrai un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua musica tutto il giorno.

Tecnologia wireless Bluetooth

Tecnologia wireless Bluetooth

Abbina facilmente le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per ascoltare la tua musica wireless.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

8

Recensioni

3

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

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Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

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29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

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Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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