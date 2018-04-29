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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB4305BK/00
Driver da 12,2 mm/chiuse sul retro
Cuffie in ear
Durata di riproduzione 6 h
Ultra confortevoli
Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. I potenti driver dell'altoparlante da 12,2 mm driver diffondono bassi potenti pur sfoggiando un design compatto ed elegante.
Con una durata di riproduzione di 6 ore, avrai un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua musica tutto il giorno.
Abbina facilmente le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per ascoltare la tua musica wireless.
3.4
su 5
8
Recensioni
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
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angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
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Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
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JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
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Questa revisione è stata effettuata per SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
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I risultati effettivi possono variare