ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.
  • Ultra leggero, audio potente.

Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB4205WT/00

3.7
| (13) Recensioni
Ultra leggero, audio potente.
Benvenuti nel mondo della libertà leggera. Le cuffie con archetto da collo Philips Flite Hyprlite Wireless sono prive di cavi e così sottili e leggere da essere quasi impercettibili.
Vedi tutti i vantaggi

Cuffie che sfidano la forza di gravità

Ultra leggero, audio potente.

  • Driver da 12,2 mm, aperte sul retro

  • Cuffie in ear

Eleganti finiture in metallo lucido

Eleganti finiture in metallo lucido

Design elegante con finiture lucide, per uno stile moderno e accattivante.

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Telecomando per chiamate e musica in vivavoce

Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.

Tubo per bassi profondi

Tubo per bassi profondi

Gli innovativi tubi per i bassi presenti negli auricolari aumentano il flusso d'aria per offrirti bassi potenti e profondi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

13

Recensioni

3

13/01/2019

Italia

Italia

Questo prodotto è eccellente

[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. I risultati effettivi possono variare