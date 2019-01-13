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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB4205WT/00
Driver da 12,2 mm, aperte sul retro
Cuffie in ear
Design elegante con finiture lucide, per uno stile moderno e accattivante.
Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
Gli innovativi tubi per i bassi presenti negli auricolari aumentano il flusso d'aria per offrirti bassi potenti e profondi.
3.7
su 5
13
Recensioni
Erica28
13/01/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente
[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
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Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
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I risultati effettivi possono variare