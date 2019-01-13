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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 12,2 mm, aperte sul retro
Cuffie in ear
Gli innovativi tubi per i bassi presenti negli auricolari aumentano il flusso d'aria per offrirti bassi potenti e profondi.
I potenti driver da 12,2 mm sono impostati per riprodurre un audio chiaro e nitido.
Questo telecomando facile da usare consente di riprodurre/mettere in pausa musica e di effettuare chiamate premendo solo un pulsante.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Erica28
13/01/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente
[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®
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I risultati effettivi possono variare