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  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+

Fuori produzione

Cuffia Bluetooth

SHB3175WT/00

3.4
| (16) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Sentili. BASS+
Le cuffie Philips BASS+ offrono bassi aggressivi e intensi in un design sottile e resistente. Belle e in grado di garantire una qualità del suono di livello superiore a un prezzo competitivo. Cuffie auricolari wireless Bluetooth perfette per chi cerca bassi potenti e cuffie leggere.
Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Compatte e pieghevoli

Altoparlanti al neodimio da 40 mm

Altoparlanti al neodimio da 40 mm

Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi potenti

Perfetta vestibilità per tutti

Perfetta vestibilità per tutti

Il design girevole dei padiglioni e la fascia regolabile offrono perfetta vestibilità per tutti.

Bassi forti e potenti che senti davvero

Bassi forti e potenti che senti davvero

Bassi potenti per un'esperienza di ascolto eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultrabasse per creare la sonorità esclusiva Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato per garantire assoluta uniformità delle prestazioni dei bassi in ogni produzione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

16

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Pro

Sonido y precio

Contro

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Auricular Bluetooth

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Auricular Bluetooth

03/06/2020

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Pro

Zitcomfort en super geluid

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Bluetooth-headset

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Bluetooth-headset

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Pro

Klang, Akku

Contro

Bedienkonzept

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3175WT Bluetooth-Headset

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3175WT Bluetooth-Headset

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
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