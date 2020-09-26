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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie over ear
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli
Altoparlanti al neodimio da 40 mm per bassi potenti
Il design girevole dei padiglioni e la fascia regolabile offrono perfetta vestibilità per tutti.
Bassi potenti per un'esperienza di ascolto eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultrabasse per creare la sonorità esclusiva Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato per garantire assoluta uniformità delle prestazioni dei bassi in ogni produzione.
3.4
su 5
16
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Pro
Sonido y precio
Contro
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Auricular Bluetooth
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Auricular Bluetooth
V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Compratore verificato
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Pro
Zitcomfort en super geluid
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Bluetooth-headset
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3175BK Bluetooth-headset
Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Pro
Klang, Akku
Contro
Bedienkonzept
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3175WT Bluetooth-Headset
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3175WT Bluetooth-Headset
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