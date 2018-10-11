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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB3075RD/00
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
Con una durata di riproduzione di 12 ore, avrai un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua musica tutto il giorno.
Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 32 mm, che producono bassi intensi e potenti.
Progettate per il massimo comfort, le cuffie BASS+ sono dotate di auricolari girevoli e fascia regolabile per adattarsi perfettamente alla tua testa.
3.9
su 5
39
Recensioni
Romo09
11/10/2018
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto, i suoni si sentono in modo chiaro e potente. Molto meglio di quanto pensavo per il prezzo pagato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
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juventino85
13/05/2018
Italia
ottimo di qualita
lo consiglio a tutti prendetevelo ottimo in tutto compratevelo nn vi deludera
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
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djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Pro
all
Contro
non
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Sì, consiglio questo prodotto
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