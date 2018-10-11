ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+

Fuori produzione

Cuffie over ear wireless con microfono

SHB3075BK/00

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Sentili. BASS+
Le cuffie Philips BASS+ offrono bassi aggressivi e intensi in un design sottile e compatto. Belle e in grado di garantire una qualità del suono di livello superiore a un prezzo competitivo. Cuffie wireless Bluetooth perfette per chi cerca più bassi ma non vuole trasportare un peso eccessivo.
Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 12 ore

Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 12 ore

Con una durata di riproduzione di 12 ore, avrai un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua musica tutto il giorno.

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Driver dell'altoparlante da 32 mm

Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 32 mm, che producono bassi intensi e potenti.

Padiglioni e fascia regolabili per un comfort ottimale

Padiglioni e fascia regolabili per un comfort ottimale

Progettate per il massimo comfort, le cuffie BASS+ sono dotate di auricolari girevoli e fascia regolabile per adattarsi perfettamente alla tua testa.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

11/10/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto, i suoni si sentono in modo chiaro e potente. Molto meglio di quanto pensavo per il prezzo pagato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

13/05/2018

Italia

Italia

ottimo di qualita

lo consiglio a tutti prendetevelo ottimo in tutto compratevelo nn vi deludera

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. I risultati effettivi possono variare