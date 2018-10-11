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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
Con una durata di riproduzione di 12 ore, avrai un'autonomia sufficiente per ascoltare la tua musica tutto il giorno.
Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 32 mm, che producono bassi intensi e potenti.
Progettate per il massimo comfort, le cuffie BASS+ sono dotate di auricolari girevoli e fascia regolabile per adattarsi perfettamente alla tua testa.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Romo09
11/10/2018
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto, i suoni si sentono in modo chiaro e potente. Molto meglio di quanto pensavo per il prezzo pagato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
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juventino85
13/05/2018
Italia
ottimo di qualita
lo consiglio a tutti prendetevelo ottimo in tutto compratevelo nn vi deludera
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB3075BK Cuffie over ear wireless con microfono
Sì, consiglio questo prodotto
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