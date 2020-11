Ricezione digitale

Questa antenna amplificata con sistema di filtraggio delle interferenze e regolazione del guadagno variabile è stata progettata per una ricezione superiore delle trasmissioni digitali e analogiche. Grazie all'alimentazione da 230-240 V o 12 V CC, è ideale per l'uso domestico, in barca, caravan o camper. Scopri tutti i vantaggi