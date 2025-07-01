Termini di ricerca

      Philips Avent Natural Response Biberon

      Supporta il ritmo di suzione del bambino

      La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia attivamente, per permettergli di bere a suo ritmo, proprio come dal seno. Questo favorisce una facile alternanza tra allattamento al seno e con il biberon. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.

      Supporta il ritmo di suzione del bambino

      Una tettarella che funziona come il seno materno

      • 3 biberon
      • 260 ml
      • Tettarella a flusso medio
      • 3-6m
      La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

      La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

      La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.

      Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

      Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

      La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.

      Trovare la tettarella giusta è estremamente importante

      Trovare la tettarella giusta è estremamente importante

      Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.

      Ideato per ridurre coliche e altri disturbi

      Ideato per ridurre coliche e altri disturbi

      La valvola anticolica è progettata per evitare l'ingresso di aria nel pancino del bambino durante l'allattamento, riducendo in questo modo il rischio di coliche e altri disturbi.

      La tettarella antiperdite evita le fuoriuscite di latte

      La tettarella antiperdite evita le fuoriuscite di latte

      L'apertura della tettarella è progettata per rilasciare il latte solo quando il bambino succhia. In questo modo, si evitano fuoriuscite di latte, sia quando sei a casa che in viaggio.

      Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

      Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

      Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.

      Stessi prodotti, nuova navigazione

      Stessi prodotti, nuova navigazione

      Siamo passati a un sistema di navigazione del flusso basato sul ritmo. Inizia con la tettarella in dotazione con il biberon. Prova un flusso più basso se il latte fuoriesce dalla bocca del bambino o se il bambino ha problemi di deglutizione. Prova un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Nel corso del presente aggiornamento potresti ricevere uno dei due tipi di confezione.

      Semplice da usare, facile da pulire e veloce da montare

      Semplice da usare, facile da pulire e veloce da montare

      L'ampio collo del biberon rende semplice il riempimento e la pulizia. Il sistema è composto solo da poche parti che possono essere assemblate in maniera rapida e semplice.

      Facile da tenere anche per le mani più piccole

      Facile da tenere anche per le mani più piccole

      Il biberon ergonomico è facile da afferrare da qualsiasi angolazione per garantire il massimo comfort durante l'allattamento. Facile da tenere per le tue mani e per quelle del bambino.

      Compatibile con tutta la gamma dei prodotti Philips Avent

      Compatibile con tutta la gamma dei prodotti Philips Avent

      Combina le parti del tiralatte, del biberon e della tazza e crea il prodotto che fa per te, quando ne hai bisogno.

      Le tettarelle e i biberon Natural Response non contengono BPA*

      Le tettarelle e i biberon Natural Response non contengono BPA*

      I biberon e le tettarelle Natural Philips Avent sono realizzati con materiali che non contengono BPA*.

      Sii paziente mentre il tuo bimbo stabilisce il ritmo

      Sii paziente mentre il tuo bimbo stabilisce il ritmo

      I nostri nuovi biberon Natural Response sono diversi dai biberon a flusso libero. Proprio come durante l'allattamento al seno, potrebbero essere necessari alcuni tentativi per fare la scelta giusta. È assolutamente naturale.

      Specifiche tecniche

      • Materiale

        Tettarella
        • Silicone
        • Senza BPA*

      • Contenuto della confezione

        Biberon da 260 ml
        3  pz.
        Tettarella a flusso medio
        3 pz.

      • Funzioni

        Caratteristiche della tettarella
        • Allattamento naturale
        • Design a prova di perdite
        • Morbida e flessibile
        • Valvola anticolica

      • 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

