Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
SCY903/71
Supporta il ritmo di suzione del bambino
La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia attivamente, per permettergli di bere a suo ritmo, proprio come dal seno. Questo favorisce una facile alternanza tra allattamento al seno e con il biberon. Trovare la tettarella giusta è estremamente importante. Scopri di più qui sotto.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Biberon Natural Response
totale
recurring payment
La valvola anticolica è progettata per evitare l'ingresso di aria nel pancino del bambino durante l'allattamento, riducendo in questo modo il rischio di coliche e altri disturbi.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se i problemi di alimentazione persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.
Siamo passati a un sistema di navigazione del flusso basato sul ritmo. Inizia con la tettarella in dotazione con il biberon. Prova un flusso più basso se il latte fuoriesce dalla bocca del bambino o se il bambino ha problemi di deglutizione. Prova un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Nel corso del presente aggiornamento potresti ricevere uno dei due tipi di confezione.
L'apertura della tettarella è progettata per rilasciare il latte solo quando il bambino succhia. In questo modo, si evitano fuoriuscite di latte, sia quando sei a casa che in viaggio.
Combina le parti del tiralatte, del biberon e della tazza e crea il prodotto che fa per te, quando ne hai bisogno.
Il biberon ergonomico è facile da afferrare da qualsiasi angolazione per garantire il massimo comfort durante l'allattamento. Facile da tenere per le tue mani e per quelle del bambino.
L'ampio collo del biberon rende semplice il riempimento e la pulizia. Il sistema è composto solo da poche parti che possono essere assemblate in maniera rapida e semplice.
I biberon e le tettarelle Natural Philips Avent sono realizzati con materiali che non contengono BPA*.
Materiale
Contenuto della confezione
Funzioni
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.