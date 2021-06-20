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Fuori produzione
Possibilità di conservare facilmente gli alimenti freschi
Progettato per EasyPappa 4 in 1 Philips Avent. Distribuisci, conserva, scongela o riscalda pasti nutrienti per il tuo bimbo con praticità.
2 recipienti riutilizzabili
Per EasyPappa
Progettato per EasyPappa 4 in 1 Philips Avent. Scongela o riscalda i pasti conservati con praticità.
Conserva la porzione adatta alla fase di crescita del tuo bimbo.
Coperchi sigillanti per preservare i sapori e la freschezza.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.3
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
cannella
20/06/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccellente
Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei
Pro
Qualità, prezzo
Contro
Recipiente con becco poco pronunciato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Data di utilizzo 2020-05-20
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi
Data di utilizzo 2020-05-20
Mish461
20/10/2026
Deutschland
Super, aber man braucht mehr
Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data di utilizzo 2026-10-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data di utilizzo 2026-10-07
ADiana97
29/01/2024
Deutschland
Kein Nachkaufen möglich
Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data di utilizzo 2022-12-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung
Data di utilizzo 2022-12-29
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.