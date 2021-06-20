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Fuori produzione

Philips AventRecipienti per conservare alimenti freschi

SCF876/02

3.3

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Possibilità di conservare facilmente gli alimenti freschi

Progettato per EasyPappa 4 in 1 Philips Avent. Distribuisci, conserva, scongela o riscalda pasti nutrienti per il tuo bimbo con praticità.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Possibilità di conservare facilmente gli alimenti freschi

  • 2 recipienti riutilizzabili

  • Per EasyPappa

Possibilità di scongelare e riscaldare facilmente gli alimenti conservati

Possibilità di scongelare e riscaldare facilmente gli alimenti conservati

Progettato per EasyPappa 4 in 1 Philips Avent. Scongela o riscalda i pasti conservati con praticità.

Conserva la porzione adatta alla fase di crescita del tuo bimbo

Conserva la porzione adatta alla fase di crescita del tuo bimbo

Conserva la porzione adatta alla fase di crescita del tuo bimbo.

Coperchi sigillanti per preservare i sapori e la freschezza

Coperchi sigillanti per preservare i sapori e la freschezza.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
1

20/06/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccellente

Sono riuscito ad acquistare il prodotto a un buon prezzo. Rispetta tutte le caratteristiche attese. Lo consiglierei

Pro

Qualità, prezzo

Contro

Recipiente con becco poco pronunciato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Data di utilizzo 2020-05-20

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Recipienti per conservare alimenti freschi

Data di utilizzo 2020-05-20

20/10/2026

Deutschland

Deutschland

Super, aber man braucht mehr

Man sollte Sie einzeln zukaufen können oder eben mehr als einen in den Karton packen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data di utilizzo 2026-10-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data di utilizzo 2026-10-07

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Kein Nachkaufen möglich

Ich habe den 4in1 Nahrungszubereiter und beim Zubehör war nur eine kleine Aufbewahrungsschale dabei, also wollte ich jetzt wenigstens noch eine zweite größere um größere Portionen aufzutauen, jedoch ist dies nicht mehr möglich. Warum verkauft man ein solches Gerät und kann das Zubehör zum erwärmen und auftauen nicht zukaufen? Was soll ich denn machen wenn der Behälter angenommen kaputt geht?

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data di utilizzo 2022-12-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF876/02 Becher zur Nahrungsaufbewahrung

Data di utilizzo 2022-12-29

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 