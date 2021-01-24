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Fuori produzione
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
4.4
su 5
113
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
24/01/2021
Italia
Compratore verificato
La mia bimba non ha più problemi
All’inizio ero scettica ma poi ho provato questo biberon è davvero la mia bimba non ha più avuto le colichette . Grazie alla valvola anti colic che caratterizza questo biberon! Io lo consiglio!
Pro
Riduce le colichette
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Bionda91
20/12/2020
Italia
Compratore verificato
Assolutamente essenziale
Ottimo nella forma e nei materiali usati. Il mio bambino grazie a qst biberon non soffre più delle fastidiosissime coliche...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
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Anice21
19/12/2020
Italia
Compratore verificato
Adoro
5 stelle son troppo poche per recensire questo Biberon. Avent Philips si conferma ancora una volta una linea eccellente ed efficace, pertanto ho consigliato questo prodotto anche a mia sorella che è in dolce attesa, sono certa che sarà amore a prima vista anche per lei.
Pro
Facile da utilizzare e da pulire
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF816/17 Biberon Anti-colic