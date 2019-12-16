Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
La tettarella rimane sempre piena di latte, anche quando il biberon è in posizione orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa essere allattato nella più naturale posizione verticale. Questo può aiutare a ridurre il reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più confortevole il momento dell’allattamento, per te e per il tuo piccolo.
La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge l'aria lontano dalla tettarella, per una minore ingestione di aria da parte del tuo bambino. Questo può aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.
Studi clinici hanno dimostrato che il biberon Philips Avent riduce coliche e irritabilità*. Come? Una valvola nella tettarella impedisce la formazione di aria mentre il bimbo beve, consentendo un flusso regolare. Questo può aiutare a ridurre l'incidenza di coliche, gas e reflusso.
4.6
su 5
154
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Krilla87
16/12/2019
Italia
Eccezionale
Prodotto che ci ha salvati dalle coliche e fastidi di aria allo stomaco della mia bimba. Appena lo abbiamo utilizzato abbiamo immediatamente notato la differenza e l’ho consigliato ad altre amiche che hanno notato l’eccellenza! Utilissimo anche per i bimbi con reflusso gastrico. Mia figlia ha 5 mesi e ancora lo utilizziamo. Le sue parti sono tutte sterilizzabili! Uno degli acquisti migliori per la sopravvivenza dei neo genitori:)
Pro
Elimina aria allo allo stomaco
Contro
Tettarella un po’ grande per un neonato di pochissimi mesi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Franci96
16/11/2019
Italia
Fantastico
Bimba allattata al seno, intorno agli 8 mesi ho cominciato a dare Anche latte dal biberon e la mia bimba ha accettato immediatamente questo biberon con la sua valvola e mai una colica! Consigliato!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™
alicezenati
17/04/2019
Italia
Bellissimo una salvezza
È stato la nostra salvezza per le coliche e il reflusso di cui soffriva appena nata . In pochi giorni di utilizzo abbiamo notato subito miglioramento . La valvola Anticolica è una vera innovazione . Facile da pulire e svitare . Evita che si formino bolle d'aria e che appunto provochino gonfiori e gas addominale . Ciuccio anatomico semplice e ideale per ogni bimbo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™