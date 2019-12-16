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Fuori produzione

Philips AventSCF813/24 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF813/24

4.6
| (154) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
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La tettarella rimane piena di latte, non di aria, quindi il bambino può essere allattato facilmente in posizione eretta

La tettarella rimane piena di latte, non di aria, quindi il bambino può essere allattato facilmente in posizione eretta

La tettarella rimane sempre piena di latte, anche quando il biberon è in posizione orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa essere allattato nella più naturale posizione verticale. Questo può aiutare a ridurre il reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più confortevole il momento dell’allattamento, per te e per il tuo piccolo.

La tettarella rimane piena di latte, non di aria

La tettarella rimane piena di latte, non di aria

La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge l'aria lontano dalla tettarella, per una minore ingestione di aria da parte del tuo bambino. Questo può aiutare ad alleviare i più comuni problemi legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.

Sistema anti-colica testato per la riduzione di coliche e irritabilità*

Sistema anti-colica testato per la riduzione di coliche e irritabilità*

Studi clinici hanno dimostrato che il biberon Philips Avent riduce coliche e irritabilità*. Come? Una valvola nella tettarella impedisce la formazione di aria mentre il bimbo beve, consentendo un flusso regolare. Questo può aiutare a ridurre l'incidenza di coliche, gas e reflusso.

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4.6

su 5

154

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

16/12/2019

Italia

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Eccezionale

Prodotto che ci ha salvati dalle coliche e fastidi di aria allo stomaco della mia bimba. Appena lo abbiamo utilizzato abbiamo immediatamente notato la differenza e l’ho consigliato ad altre amiche che hanno notato l’eccellenza! Utilissimo anche per i bimbi con reflusso gastrico. Mia figlia ha 5 mesi e ancora lo utilizziamo. Le sue parti sono tutte sterilizzabili! Uno degli acquisti migliori per la sopravvivenza dei neo genitori:)

Pro

Elimina aria allo allo stomaco

Contro

Tettarella un po’ grande per un neonato di pochissimi mesi

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Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™

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16/11/2019

Italia

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Fantastico

Bimba allattata al seno, intorno agli 8 mesi ho cominciato a dare Anche latte dal biberon e la mia bimba ha accettato immediatamente questo biberon con la sua valvola e mai una colica! Consigliato!

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Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™

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17/04/2019

Italia

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Bellissimo una salvezza

È stato la nostra salvezza per le coliche e il reflusso di cui soffriva appena nata . In pochi giorni di utilizzo abbiamo notato subito miglioramento . La valvola Anticolica è una vera innovazione . Facile da pulire e svitare . Evita che si formino bolle d'aria e che appunto provochino gonfiori e gas addominale . Ciuccio anatomico semplice e ideale per ogni bimbo

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Questa revisione è stata effettuata per SCF813/14 Anti-colic con valvola AirFree™

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