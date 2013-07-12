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Fuori produzione
SCF670/01
da 260 ml
dai 12 mesi in poi
Questa elegante tazza ti consente di mantenere le bevande del tuo bimbo fresche più a lungo quando sei fuori casa
La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.
Il beccuccio è progettato per resistere ai morsi con un flusso più rapido e la tazza ha una capacità maggiore per i bambini più attivi
3.7
su 5
3
Recensioni
filou63
12/07/2013
France
SUPER PRODUIT
C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Petra78
13/10/2011
Nederland
Deze beker lekt echt niet
Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
moedervandriekids
13/03/2012
Nederland
heel slecht
In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.
Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Non intercambiabile con altre tazze Philips Avent