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Tutte le serie

  • Mantiene le bevande fresche più a lungo
  • Mantiene le bevande fresche più a lungo

Fuori produzione

Philips AventTazza termica

SCF670/01

3.7
| (3) Recensioni
Mantiene le bevande fresche più a lungo
La tazza termica Philips Avent è ideale quando sei fuori con il tuo bimbo. Questa elegante tazza con disegni di animali mantiene le bevande fresche più a lungo. Include un beccuccio resistente ai dentini e una valvola antigoccia.
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brand recommended by moms worldwide1

Beccuccio antigoccia a prova di morsi

Mantiene le bevande fresche più a lungo

  • da 260 ml

  • dai 12 mesi in poi

Ideale quando si è fuori casa, mantiene le bevande fresche

Ideale quando si è fuori casa, mantiene le bevande fresche

Questa elegante tazza ti consente di mantenere le bevande del tuo bimbo fresche più a lungo quando sei fuori casa

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.

Flusso più rapido e beccuccio a prova di morsi

Flusso più rapido e beccuccio a prova di morsi

Il beccuccio è progettato per resistere ai morsi con un flusso più rapido e la tazza ha una capacità maggiore per i bambini più attivi

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

3

Recensioni

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Questa revisione è stata effettuata per SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Non intercambiabile con altre tazze Philips Avent