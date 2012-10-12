Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF654/27
2 pezzi
Flusso veloce
6m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
2.9
su 5
31
Recensioni
trilli360
12/10/2012
Italia
mia figlio l'adora
Salve, fantastica tettarella mio figlio l'adora. Ha quattro mesi e mezzo e gia' usa la 4 fori. Fantastica forma. Unica pecca : non c'e' quella per pappe dense...!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tettarella Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tettarella Natural
Haomai
27/08/2013
France
Notre fils ne veut que celle-ci
Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tétine Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tétine Natural
a2sanga
27/08/2013
France
Notre fils ne veut que celle-ci
Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tétine Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF654/27 Tétine Natural
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011