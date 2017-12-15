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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF653/27
2 pezzi
Flusso medio
3m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
2.8
su 5
78
Recensioni
Ananya
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF655/27 Natural teat
Sì, consiglio questo prodotto
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Denise21
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
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Lolomada
02/04/2021
France
Parfait
Mon fils n'accepte de boire qu'avec ces tetine natural, elle sony tres bien et s'associent a des biberons en verre ! Seul regret difficile de les trouver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF655/27 Tétine Natural
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011