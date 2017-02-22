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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pezzi
Flusso lento
1m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
5.0
su 5
9
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
MichelleMax
22/02/2017
Italia
Tettarelle 1m+ sono eccellenti
Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!
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Questa revisione è stata effettuata per SCF652/27 Tettarella Natural
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Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
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carole33
06/09/2013
France
Idéal pour allaitement mixte
Idéal pour allaitement mixte, aucune difficulté à passer du sein au biberon. Tétine esthétique.
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011