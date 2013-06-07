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  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
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Fuori produzione

Philips AventTettarella Anti-colic

SCF636/27

3.9
| (34) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
La tettarella Anti-colic è progettata per un'alimentazione senza interruzioni. L’aria viene incanalata all’interno del biberon, evitando che entri nel pancino del bimbo. La superficie scanalata evita il collasso della tettarella e riduce al minimo le interruzioni e l'irritabilità durante la poppata.
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Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 2 pezzi

  • Liquidi densi

  • 6m+

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.

60% di irritabilità in meno durante la notte*

60% di irritabilità in meno durante la notte*

Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

34

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

07/06/2013

France

France

Idéal pour les grands bébés

Je n'utilise plus que ces tétines depuis les 5 mois de mon fils car les autres avaient un débit trop lent (5 mois, oui, car mon fils est un glouton). A 2/3 ans, il l'utilise encore pour de l'eau ou le lait du matin. Un seul inconvénient avec les liquides non épais: le lait fuit quand le biberon est secoué ou tombe par terre... mais on ne peut pas tout avoir!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Tétine Anti-colic

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06/02/2013

France

France

Super avec le lait épaissi avec des céréales

Mon bb n accepte que cette tetine pour ces repas biberons de lait epaissi avec un rajout de cerales

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Tétine Anti-colic

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26/07/2024

Nederland

Nederland

Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!

Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!

Pro

Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp

Contro

Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)

Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Anti-colic-speen

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.

  2. Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.

  3. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.

  4. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011