Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pezzi
Liquidi densi
6m+
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
3.9
su 5
34
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Sheerana
07/06/2013
France
Idéal pour les grands bébés
Je n'utilise plus que ces tétines depuis les 5 mois de mon fils car les autres avaient un débit trop lent (5 mois, oui, car mon fils est un glouton). A 2/3 ans, il l'utilise encore pour de l'eau ou le lait du matin. Un seul inconvénient avec les liquides non épais: le lait fuit quand le biberon est secoué ou tombe par terre... mais on ne peut pas tout avoir!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Tétine Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Tétine Anti-colic
LADYLESSLESS
06/02/2013
France
Super avec le lait épaissi avec des céréales
Mon bb n accepte que cette tetine pour ces repas biberons de lait epaissi avec un rajout de cerales
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Tétine Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Tétine Anti-colic
Superdaddy1987
26/07/2024
Nederland
Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!
Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!
Pro
Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp
Contro
Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)
Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Anti-colic-speen
Questa revisione è stata effettuata per SCF636/27 Anti-colic-speen
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.
Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011