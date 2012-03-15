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  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
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Fuori produzione

Philips AventTettarella Classic+

SCF633/42

4.4
| (13) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Con la tettarella Classic+ Philips Avent, il tuo bimbo controlla il flusso del latte, riducendo allo stesso tempo il pericolo di un'alimentazione eccessiva e i rigurgiti. L'esclusiva valvola si piega consentendo l'ingresso dell'aria all'interno del biberon per un'alimentazione sana e attiva, riducendo l'irritabilità e le coliche.*
Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio più consigliato dalle mamme1

Massima affidabilità da 30 anni

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 2 pezzi

  • Flusso medio

  • 3m+

Suzione facilitata grazie all'esclusiva valvola della tettarella

L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**

Esclusivo sistema anti-colica

Esclusivo sistema anti-colica

La tettarella ha una speciale valvola incorporata che si flette lasciando passare l'aria nel biberon, evitando così la formazione di vuoto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

13

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

3

15/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve

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09/06/2020

France

France

Dipendente Philips

Compratore verificato

Super

[Employee of philipsglobal] Je ss tres satisfait pour mon achat Livraison très rapide Bien soigné

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Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic

27/07/2015

France

France

Excellent Produit

Tétine résistante, souple. Aucune régurgitation, facile d'entretien. Bébé adhère très bien a ces tétines.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).

  3. Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.