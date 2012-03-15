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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pezzi
Flusso medio
3m+
L'esclusiva valvola della tettarella si flette in base al ritmo di suzione, consentendo al latte di scorrere solo al flusso scelto dal tuo bambino, evitando così il rischio di rigurgiti, ruttini e gas
Sonno e alimentazione sono essenziali per la salute e il benessere del tuo bimbo. È stato eseguito uno studio clinico randomizzato per scoprire gli effetti del design del biberon sul comportamento dei bambini. È stato rilevato che il biberon Philips Avent Classic riduce notevolmente la durata dell'irritabilità di circa 28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46 min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente durante la notte.**
La tettarella ha una speciale valvola incorporata che si flette lasciando passare l'aria nel biberon, evitando così la formazione di vuoto.
4.4
su 5
13
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
EliMum
15/03/2012
United Kingdom
I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Sì, consiglio questo prodotto
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Sofya
09/06/2020
France
Dipendente Philips
Compratore verificato
Super
[Employee of philipsglobal] Je ss tres satisfait pour mon achat Livraison très rapide Bien soigné
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Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic
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ponney
27/07/2015
France
Excellent Produit
Tétine résistante, souple. Aucune régurgitation, facile d'entretien. Bébé adhère très bien a ces tétines.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child Health, Londra, 2008).
Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli alimentati con altri biberon.