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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Disponibile in
1 biberon
260 ml
Tettarella a flusso lento
Forma naturale della tettarella
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
4.4
su 5
242
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Ivana82
22/01/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimi prodotti
Biberon ottimi, la qualità è più che eccellente, consiglio l'acquisto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF644/18 Biberon
Sì, consiglio questo prodotto
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Mara76
04/12/2020
Italia
Ottimo prodotto biberon avent
Ho ricevuto questo biberon da testare e devo dire che è fantastico come tutti i prodotti philips Avent! Lo consiglio!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF693/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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F0Xx
15/11/2019
Italia
Pratica per tutti i giorni
Consiglio dai 2 mesi in poi. O da prima usando tettarella 1. Pur essendo anticolica, la mia bimba ha ugualmente qualche fastidio, ma dura poco. Pratico da lavare e sterilizzare nei sacchetti Avent per microonde.
Pro
Prarico
Contro
Non autosterilizzante in microonde
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF627/22 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF627/22 Biberon Natural
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011