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Fuori produzione

Philips AventBiberon Natural

SCF627/22

4.8
| (37) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Balena
Balena
Fenicottero
Fenicottero
Ippopotamo
Ippopotamo
Tigre
Tigre
Il modo più naturale di passare all'allattamento con il biberon
Il nostro nuovo biberon consente di rendere l'allattamento più naturale per te e il tuo bimbo. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno; in questo modo sarà più facile combinare l'allattamento al seno con quello al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Facile da abbinare all'allattamento al seno

Il modo più naturale di passare all'allattamento con il biberon

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tettarella a flusso lento

  • Forma naturale della tettarella

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

37

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

22/01/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimi prodotti

Biberon ottimi, la qualità è più che eccellente, consiglio l'acquisto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF644/18 Biberon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF644/18 Biberon

04/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto biberon avent

Ho ricevuto questo biberon da testare e devo dire che è fantastico come tutti i prodotti philips Avent! Lo consiglio!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF693/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF693/17 Biberon Natural

15/11/2019

Italia

Italia

Pratica per tutti i giorni

Consiglio dai 2 mesi in poi. O da prima usando tettarella 1. Pur essendo anticolica, la mia bimba ha ugualmente qualche fastidio, ma dura poco. Pratico da lavare e sterilizzare nei sacchetti Avent per microonde.

Pro

Prarico

Contro

Non autosterilizzante in microonde

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF627/22 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF627/22 Biberon Natural

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  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

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